Жириновский пофантазировал о жизни в СССР в XXI веке

Страна могла бы стать самой преуспевающей в мире, если бы власти приняли итоги Всесоюзного референдума по сохранению СССР, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Страна могла бы стать самой преуспевающей в мире, если бы власти приняли итоги Всесоюзного референдума по сохранению СССР, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

У СССР в XXI веке, по мнению политика, была бы мощнейшая экономика. Страна обладала всеми ресурсами, чтобы чувствовать себя самодостаточной, сообщает телеканал "360".

"У нас свои были фрукты, овощи, все свое. Бахчевые, хлопок, виноград. И представляете, мы бы сегодня были монополистами на газово-нефтяном рынке. Весь газ, нефть Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана – это было бы общее наше богатство", – подчеркнул Жириновский в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

В Советском Союзе, как отметил лидер ЛДПР, в смешанных браках родилось 22 миллиона детей. Сейчас бы родилось еще 22 миллиона. И никакого национализма не было бы. Смешанные браки сводят его на нет, заключил Жириновский.