Кабмин РФ отменит обязательную удаленку для пожилых работников с 1 апреля

Дистанционный формат работы перестанет носить обязательный характер для сотрудников старше 65 лет с 1 апреля. Об этом говорится в постановлении кабмина.

Дистанционный формат работы перестанет носить обязательный характер для сотрудников старше 65 лет с 1 апреля. Об этом говорится в постановлении кабмина.

Формат удаленной работы для пожилых сотрудников будет носить рекомендательный характер. Работодатели должны обращать внимание на ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции. Об этом пишет телеканал "360".

Постановление кабмина вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Пока работники старше 65 лет должны работать из дома в обязательном порядке. В этот же день теряют свою силу документы, которые касаются временных правил по оформлению электронных больничных в условиях пандемии коронавируса для пожилых граждан.