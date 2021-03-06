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0:31   6 Марта 2021
Общество

Кабмин РФ отменит обязательную удаленку для пожилых работников с 1 апреля

Кабмин РФ отменит обязательную удаленку для пожилых работников с 1 апреля

Дистанционный формат работы перестанет носить обязательный характер для сотрудников старше 65 лет с 1 апреля. Об этом говорится в постановлении кабмина.

Формат удаленной работы для пожилых сотрудников будет носить рекомендательный характер. Работодатели должны обращать внимание на ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции. Об этом пишет телеканал "360".

Постановление кабмина вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Пока работники старше 65 лет должны работать из дома в обязательном порядке. В этот же день теряют свою силу документы, которые касаются временных правил по оформлению электронных больничных в условиях пандемии коронавируса для пожилых граждан.

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#сотрудник #пожилые люди #удаленная работа

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