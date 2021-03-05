Бросавшего детей на пол жителя Омска лишили родительских прав

Мужчина лишился родительских прав после того, как в Сети появилась видеозапись, где он кидал детей на пол. Инцидент произошел в городе Омск.

Мужчина лишился родительских прав после того, как в Сети появилась видеозапись, где он кидал детей на пол. Инцидент произошел в городе Омск.

Отец поднимал девочку и мальчика, бросая их с силой на пол. Происходящее снимала его супруга. При этом сыну истязателя около года, а дочке примерно шесть лет. Девочка не является родным ребенком 45-летнего омича.

Центральный районный суд Омска удовлетворил требования управления опеки и попечительства администрации города, выступавшего в интересах несовершеннолетних детей. За систематические побои и насильственные действия преступник подвергся наказанию согласно статье 69 СК РФ "Лишение родительских прав", сообщила районная прокуратора.