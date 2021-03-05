Жители освобожденных деревень в ЦАР рассказали о бесчинствах радикалов

Жители освобожденных деревень в ЦАР подвергались насилию со стороны боевиков. Но как только дошел слух о приближении правительственной армии, они сожгли десятки домов и сбежали.

Жители освобожденных деревень в ЦАР подвергались насилию со стороны боевиков. Но как только дошел слух о приближении правительственной армии, они сожгли десятки домов и сбежали.

Деревню Ндассима в центральной части ЦАР контролировали боевики из "Коалиции патриотов за перемены". Людей принуждали работать на алмазном руднике, морили голодом. Местные жители под гнетом бандитов фактически стали рабами, сообщает Федеральное агентство новостей.

Насилие сопровождалось грабежами. Те, кто был против деятельности боевиков, был жестоко избит.

"Люди до сих пор не могут ходить. Сегодня бандиты ушли, но они сожгли наши дома. Они боятся армии и особенно россиян", — рассказала одна из пострадавших.

Армию Центральноафриканской Республики помогли обучить российские инструкторы. Курсанты прошли военно-тактическую, стрелковую и дисциплинарную подготовку, выполняли упражнения и совершали марш-броски. После обучения российские специалисты оказывали им консультативную поддержку. Занятия положительно сказались на успехах вооруженных сил в борьбе с боевиками.