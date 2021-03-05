РФ и ФРГ опубликуют архивные документы о Великой Отечественной войне

Новая порция документов из архивов России и Германии о Великой Отечественной войне готовится к публикации. Материалы станут доступны к 22 июня.

Новая порция документов из архивов России и Германии о Великой Отечественной войне готовится к публикации. Материалы станут доступны к 22 июня.

Этим летом исполнится 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Работа по рассекречиванию документов, как отметил научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян, ведется по поручению российского президента Владимира Путина.

Тысячи документов, по словам историка, уже появились во всеобщем доступе к годовщине Мюнхенского сговора 1938 года и к 75-летию Победы в прошлом году. Новая порция материалов вскроет неизвестные подробности о нападении Германии на СССР в 1941 году.