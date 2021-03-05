Участник незаконной акции во Владимире получил три года колонии

Житель ЗАТО город Радужный приговорен к трем годам колонии за нападение на сотрудника полиции в ходе несанкционированного протеста 23 января во Владимире.

Житель ЗАТО город Радужный приговорен к трем годам колонии за нападение на сотрудника полиции в ходе несанкционированного протеста 23 января во Владимире.

Приговор вынес городской Ленинский районный суд. По версии следствия, мужчина распылил в правоохранителя содержимое газо-перцового баллончика. Злоумышленника признали виновным по статье 318 УК РФ о применении насилия против полицейского во время исполнения им должностных обязанностей, несущего угрозу для его жизни и здоровья.

"Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил Т. наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сказали в областной прокуратуре.

Следственный комитет России обладает информацией об участии свыше 1,4 тыс. подростков в незаконных акциях в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. В связи с этим глава ведомства призвал разработать план по формированию новых образовательных программ, направленных на обучение детей навыкам защиты от манипуляций.