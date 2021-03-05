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22:25   5 Марта 2021
Общество

Wi-Fi в российских школах настроят на блокировку вредного контента

Wi-Fi в российских школах настроят на блокировку вредного контента

Все городские школы до конца года будут подключены к интернет-соединению со скоростью 100 мегабит в секунду. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Сельские и поселковые общеобразовательные учреждения будут подключены к Сети со скоростью 50 мегабит в секунду. При этом в планах ведомства оборудовать каждую школу беспроводным интернетом, в котором будет ограничен доступ к вредной информации. Учащиеся смогут пользоваться только безопасным контентом, передает "Царьград".

По словам Кравцова, таким образом можно будет защитить детей от пагубного влияния информации, представляющей угрозу для них. Категорически недопустимо проводить интернет в школах без каких-либо ограничений, заявил глава Минпросвещения в эфире телеканала "Россия-1".

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#школа #wi fi #безопасный контент

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