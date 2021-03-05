Пользователей Android призвали удалить приложение SuperVPN

Приложение SuperVPN оказалось опасным для пользователей смартфонов на Android. Вместо защиты конфиденциальности, оно сливает данные.

Приложение SuperVPN оказалось опасным для пользователей смартфонов на Android. Вместо защиты конфиденциальности, оно сливает данные.

SuperVPN установили свыше 100 миллионов раз. Разработчики приложения уверяют пользователей в безопасности и анонимности. На деле оказалось, что его нельзя рекомендовать для самых простых задач, пишет "Царьград".

Год назад приложение уже обвиняли в сокрытии вредоносных шпионских закладок. У свыше 105 миллионов пользователей могли украсть данные кредитных карт, личный контент, разговоры. После скандала SuperVPN удалили из магазина, но через год вернули.

Есть данные, что некоторая информация держателей смартфонов на Android, которые пользуются приложением, выставлена на продажу. Forbes призывает немедленно удалить приложение, если оно есть в телефоне.