Норкин сравнил соведущего Ивана Трушкина с "принцессой на горошине"

Телеведущий Андрей Норкин поспорил с коллегой по программе Иваном Трушкиным о разнице внутреннего и внешнего туризма.

Телеведущий Андрей Норкин поспорил с коллегой по программе Иваном Трушкиным о разнице внутреннего и внешнего туризма.

Случай произошел во время программы "Место встречи", пишет "Экономика сегодня". Андрей Норкин спросил Трушкина, где он планирует провести мартовские выходные, отметив, что сам останется на территории РФ. Соведущий ответил Норкину, что в прошлом году отдыхал на Дальнем Востоке, остался доволен, но не стал бы повторять такой опыт.

"Я больше не хочу. Там очень красиво было. Но ты все время сражаешься, как только хочешь добраться до красоты, ведешь неравный бой с инфраструктурой", — сказал молодой журналист.

Ведущий программы "Место встречи" иронично воспринял слова коллеги, сравнив его с "принцессой на горошине".

"А тебе что важнее — красоту увидеть впервые в жизни, или что-то там еще? Принцесса на горошине, познакомьтесь", — ответил телеведущий.

По словам Ивана Трушкина, он считает себя патриотом, однако "патриотический отдых на родине" в настоящее время — удовольствие не из дешевых.