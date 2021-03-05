Более 50% больниц для пациентов с COVID-19 вернулись к плановой работе в Москве

Бывшие стационары для пациентов с COVID-19 возвращаются к обычному режиму работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Переформированные клиники продолжат работу в привычном формате.

Бывшие стационары для пациентов с COVID-19 возвращаются к обычному режиму работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Переформированные клиники продолжат работу в привычном формате.

Стабилизация ситуации с коронавирусом в Москве позволяет более чем 50% больниц продолжить работу со всеми пациентами. Об этом Собянин рассказал в интервью программе "Время" на Первом канале.

Кроме того, мэр столицы заявил о подготовке города к фестивальной деятельности из-за снижения заболеваемости вирусом. Также с 8 марта снятие ограничений коснется пенсионеров. Их социальные карты будут разблокированы.