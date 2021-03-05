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21:42   5 Марта 2021
Общество

Более 50% больниц для пациентов с COVID-19 вернулись к плановой работе в Москве

Более 50% больниц для пациентов с COVID-19 вернулись к плановой работе в Москве

Бывшие стационары для пациентов с COVID-19 возвращаются к обычному режиму работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Переформированные клиники продолжат работу в привычном формате.

Стабилизация ситуации с коронавирусом в Москве позволяет более чем 50% больниц продолжить работу со всеми пациентами. Об этом Собянин рассказал в интервью программе "Время" на Первом канале.

Кроме того, мэр столицы заявил о подготовке города к фестивальной деятельности из-за снижения заболеваемости вирусом. Также с 8 марта снятие ограничений коснется пенсионеров. Их социальные карты будут разблокированы.

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#москва #больница #коронавирус

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