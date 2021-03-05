Российский политик оценил уровень жизни в Донбассе

Россия помогла жителям Донбасса получить гарантию завтрашнего дня. К такому выводу пришел заместитель главы аппарата партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Новичков.

Россия помогла жителям Донбасса получить гарантию завтрашнего дня. К такому выводу пришел заместитель главы аппарата партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Новичков.

Экспорт низкоквалифицированного труда стал нормой для Украины, отметил Новичков. Однако, по его словам, у Донбасса есть гарантии, что граждане будут жить завтра хотя бы с минимальным уровнем достатка.

"Это гарантирует Россия. Именно в этом принципиальная разница", — сказал политик в ходе пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" и Федерального агентства новостей.

Новичков напомнил, что Донбасс до 2014 года был одной из самых богатых частей Украины. По его мнению, регион мог бы обеспечивать российской экономике хороший энергетический эффект.