Вассерман рассказал, как Запад хочет «победить русских в бою»

По словам публициста, Запад понимает, что не может победить Россию в бою, а потому пытается спровоцировать войну внутри русского большинства граждан Украины.

Новоиспеченный президент США Джо Байден заинтересован в уничтожении России гораздо больше своего предшественника — республиканца Дональда Трампа. Об этом говорят участившиеся на Донбассе провокации со стороны украинской армии, заявил публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

В феврале текущего года украинская сторона возобновила обстрелы в регионе впервые с лета 2020. С начала 2021 спецмониторинговой миссией ОБСЕ на Украине было зафиксировано более 2,5 тысяч нарушений режима тишины в Донбассе. По словам руководителя российской делегации Бориса Грызлова, провокации не случайны, а, напротив, представляют собой целенаправленные действия, совершенные по приказу Киева.

Вассерман полагает, что причиной обострения конфликта стала смена власти в Вашингтоне. Новая администрация во главе с Байденом считает Россию своим главным врагом, однако осознает, что не может одолеть ее в бою. По этой причине Запад предпочитает действовать через конфликтный регион.

«Трампа, который победил в реальном голосовании, завалили вбросами. Это было вполне очевидно, но это велено забыть. Байден значительно больше Трампа заинтересован в уничтожении России. И та часть России, которая называется Украиной, — самый удобный инструмент для такого уничтожения. Не секрет, что русских в бою никто не может одолеть, и единственный способ сокрушить русских — заставить их драться между собой, что и делают с помощью польской фальшивки "Украина — не Россия"», — выразил мнение эксперт.

По словам Вассермана, Запад стремится установить всеобщую унификацию и подавить всякое разнообразие. В свою очередь русская цивилизация выступает «мощным препятствием» на его пути.

«И эти глобальные тенденции проявились в том что новая команда, пришедшая к власти в СГА, считает именно русскую цивилизацию главным своим врагом, подлежащим уничтожению. И одно из средств этого уничтожения — провоцирование войны внутри русского большинства граждан Украины и попытки превратить это большинство в нечто антирусское», — не сомневается политконсультант.

Ранее Вассерман в беседе с «Политикой Сегодня» заявил, что глава украинского МВД Арсен Аваков фактически признал Украину частью России. Последний выразил мнение, что русская языковая культура не принадлежит одной только РФ, а в значительной мере принадлежит и украинцам. В этой связи, продолжил Аваков, киевским властям не удастся запретить вещание российских телеканалов повсеместно.