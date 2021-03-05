NBC прервал телевещание из-за конфуза Байдена

Президент США Джо Байден попал в неудобное положение в прямом эфире телеканала NBC из-за своего заявления.

Президент США Джо Байден попал в неудобное положение в прямом эфире телеканала NBC из-за своего заявления.

Политик пришел на телеканал в качестве гостя. В рамках прямого эфира американский президент общался со спикером Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пэлоси. Во время беседы демократ намекнул, что он вовсе не глава страны, и им руководят женщины-политики.

"Я рад отвечать на вопросы, если это то, что я должен делать, Нэнси. Если это все, что вы хотите, чтобы я делал", — сказал президент США.

После слов Байдена эфир неожиданно прервался. Этой ночью конфуз произошел и в Госдепартаменте. Госсекретарь страны Энтони Блинкен признался, что власти Америки свергали режимы в суверенных государствах. Политик пообещал, что нынешнее руководство так делать не будет.