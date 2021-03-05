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21:12   5 Марта 2021
Политика

Юрий Антипов указал на профанацию в деле MH17

Юрий Антипов указал на профанацию в деле MH17

Многолетнее следствие по делу о крушении самолета рейса MH17 в Донбассе является сплошной профанацией. Такую точку зрения выразил технический эксперт Юрий Антипов.

Западные специалисты при установлении обстоятельств трагедии сосредоточились на одной из версий, которая не нашла подтверждения, и упустили из виду другие, отметил эксперт. По его словам, в Нидерландах начинают понимать, что расследование проводилось некорректно.

"Сами голландцы начинают требовать правды в том числе и от собственного правительства, которому было выгодно скрывать правду", — сказал Антипов в комментарии "НьюИнформ".

Нидерландский суд ранее отказал экспертам российского концерна "Алмаз-Антей" в допуске к обломкам самолета рейса MH17, который разбился в 2014 году в Донбассе.

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#крушение #mh17 #Юрий Антипов

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