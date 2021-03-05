Президент ФЗНЦ Шугалей признал неактуальными санкции ООН против Ливии

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил о необходимости отменить ограничительные меры против ливийцев.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил о необходимости отменить ограничительные меры против ливийцев.

Фонд направил письмо заместителю главы МИД РФ Михаилу Богданову с просьбой внести на рассмотрение Совбеза ООН инициативу об отмене санкций. В ФЗНЦ напомнил, что решение о введении ограничительных мер было принято в 2011 году. При этом из 16 фигурантов санкционного списка в живых осталось всего 10 человек, трое из которых удерживаются в триполитанских тюрьмах, передает Федеральное агентство новостей.

По словам Шугалея, результаты последних социологических исследований свидетельствуют о том, что ливийцы поддерживают отмену санкций. Он также добавил, что большинство жителей Ливии связывают стремительный расцвет государства с Муаммаром Каддафи.

"Возможно, поэтому данные исследований четко отражают политические предпочтения народа, который свои голоса на предстоящих президентских выборах в декабре 2021 года отдает его сыну - Сейфу Каддафи. Однако он до сих пор находится под санкциями, а значит, ливийский народ лишается шанса получить честные выборы, в которых равные права предоставляются всем кандидатам", — пояснил президент Фонда.

Шугалей отметил, что ФЗНЦ не смог направить свою инициативу в Совбез ООН, так как организация принимает только служебную корреспонденцию и письма от частных лиц. Он выразил надежду, что МИД России получит и изучит переданный Фондом пакет документов.