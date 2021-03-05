Огромный астероид Апофис приблизится к Земле на минимальное расстояние

Названный в честь бога хаоса астероид Апофис пролетит на близком к Земле расстоянии. Размеры космического тела ученые сопоставляют с небоскребом Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Названный в честь бога хаоса астероид Апофис пролетит на близком к Земле расстоянии. Размеры космического тела ученые сопоставляют с небоскребом Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Астрономы открыли небесный объект в 2004 году. Апофис делает полный оборот вокруг Солнца каждые 324 дня. Мимо Земли он пролетает один раз в десять лет. В этот раз астероид приблизится к Голубой планете на расстояние, которое поможет ученым выяснить его дальнейшую траекторию.

Исследователи со всего миру будут наблюдать за явлением, так как это событие является не только редким, но и важным. Столкновение Апофиса с Землей грозит катастрофой, однако ее можно своевременно предотвратить. Вероятность происшествия составляет 2,7%. Если космическое тело войдет в атмосферу, оно может повредить находящиеся на орбите спутники.