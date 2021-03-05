Власти РФ прокомментировали сообщения о возможном отключении домашнего интернета

Россиянам ответили на слухи о возможном отключении домашнего интернета с 11 марта. Пользователи Сети не останутся без связи.

Россиянам ответили на слухи о возможном отключении домашнего интернета с 11 марта. Пользователи Сети не останутся без связи.

Об этом рассказал директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России Андрей Канцуров. У операторов 11 марта истекает договор об использовании связи в диапазоне от 3,4 до 3,6 Гц. Документ был подписан сроком на десять лет, сообщает телеканал "360".

Канцуров сообщил, что операторы смогут и дальше предоставлять услуги своим клиентам, используя другие диапазоны частот, которые им были выделены. Правда, для этого понадобится вовремя произвести замену оборудования, чтобы не случилось перебоев связи. При этом он уточнил, что речь идет об обслуживании нескольких тысяч пользователей на всю Россию.