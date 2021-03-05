Скопинский маньяк Мохов объяснил свои преступления любовью к сексу

Педофил Виктор Мохов заявил, что выступает против кастрации себе подобных. Скопинский маньяк даже нашел оправдание для своих преступлений, сломавших судьбы девочек-подростков.

Педофил Виктор Мохов заявил, что выступает против кастрации себе подобных. Скопинский маньяк даже нашел оправдание для своих преступлений, сломавших судьбы девочек-подростков.

Освободившийся преступник считает, что в России не надо отменять мораторий на смертную казнь. Что касается кастрации, то Мохов заявил, что подобные ему люди способны в будущем исправиться. Он объяснил свои похождения фразой: "Секс любят все", сообщил телеканал РЕН ТВ.

Мохов обратил внимание, что преступников отправляют за решетку не для того, чтобы губить их до конца жизни, а дать шанс на исправление. Маньяк до сих пор не может понять, за что ему дали большой, как он считает, срок. Мохов не видел ничего ужасного в интиме с несовершеннолетними. Насильник все еще не теряет интерес к сексу, хотя ему уже 70 лет.

Дело скопинского маньяка прогремело на всю Россию. Он заманил двух девочек-подростков к себе в подвал и более 3,5 года удерживал их в сексуальном рабстве. Мохов кормил их отбросами, насиловал и избивал. Одна из пленниц родила педофилу двух детей.