Стена жилого дома в Ульяновске рухнула после взрыва отопительного котла

Неисправность в системе обогревания многоквартирного строения в Ульяновске привела к разрушению части здания. При ЧП никто не пострадал.

Неисправность в системе обогревания многоквартирного строения в Ульяновске привела к разрушению части здания. При ЧП никто не пострадал.

Очевидцы позвонили в экстренные службы и рассказали им о ЧП на улице Крылова. Сотрудники МЧС в количестве 32 человек и семи единиц спецтехники оперативно прибыли на место происшествия и стали разбирать образовавшиеся завалы, передают СМИ.

Сведений о погибших или пострадавших людях не поступало. Первый замначальника Управления гражданской защиты населенного пункта Андрей Тамбовский пояснил, что городская администрация внимательно следит за развитием всех обстоятельств инцидента.