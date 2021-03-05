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20:17   5 Марта 2021
Происшествия

Стена жилого дома в Ульяновске рухнула после взрыва отопительного котла

Стена жилого дома в Ульяновске рухнула после взрыва отопительного котла

Неисправность в системе обогревания многоквартирного строения в Ульяновске привела к разрушению части здания. При ЧП никто не пострадал.

Очевидцы позвонили в экстренные службы и рассказали им о ЧП на улице Крылова. Сотрудники МЧС в количестве 32 человек и семи единиц спецтехники оперативно прибыли на место происшествия и стали разбирать образовавшиеся завалы, передают СМИ.

Сведений о погибших или пострадавших людях не поступало. Первый замначальника Управления гражданской защиты населенного пункта Андрей Тамбовский пояснил, что городская администрация внимательно следит за развитием всех обстоятельств инцидента.

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