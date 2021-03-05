ВОЗ анонсировала дату публикации отчета о поездке ученых в Ухань

Всемирная организация здравоохранения опровергла информацию о том, что китайские ученые отказываются публиковать отчеты об исследовании причин возникновения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения опровергла информацию о том, что китайские ученые отказываются публиковать отчеты об исследовании причин возникновения COVID-19.

В Сети ранее появилась информация, что группа ученых, работавшая в китайском городе Ухань отказывается предоставить отчеты об исследовании. Специалисты отправились в провинцию Хубэй КНР, чтобы изучить причины возникновения коронавируса. Вспышка инфекции произошла именно в этом городе в конце 2019 года.

По итогам визита будет опубликован подробный отчет. В нем специалисты подробно расскажут о результатах своего исследования. В ВОЗ отмечают, что никто не пытался скрывать эти данные и не отказывался от их публикации. Представитель ООН отметил, что подробный отчет опубликуют уже 14-15 марта.