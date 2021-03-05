Дандыкин: американцы понимают, что их полному доминированию приходит конец

Ветераны холодной войны в США знают, что загонять русских в угол нельзя, рассказал военный эксперт.

Бывший капитан морской пехоты США Дэн Гейзер заявил, что Вашингтон тратит колоссальные суммы денег на размещение своих баз у границ России, а также подвергает риску американских военных.

Военный эксперт Василий Дандыкин полагает, что Пентагон не намерен менять такую политику, несмотря на слишком большие финансовые затраты.

«Бывшие американские военные-ветераны холодной войны знают, что загонять русских в угол, нагибать их нельзя. Нынешние, к сожалению, так не считают. Их бесит, что их полному доминированию, как это было в 90-е и начале нулевых, приходит конец», — заявил Дандыкин в комментарии изданию Nation News.

Эксперт подчеркнул, что Россия тратит на оборонные нужды гораздо меньше, чем США, но несмотря на это страна смогла триумфально вернуться в Арктику, обновить ядерные вооружения и создать новые образцы военной техники, не имеющие западных аналогов.

«Нам надо сохранять спокойствие, понимая, что на нашей стороне правда и еще больше крепить свою боеспособность. А ненависть и злоба глаза застят», — заключил Дандыкин.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, какое российское оружие заставило военных США «чесать репу».