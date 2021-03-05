Украина призвала США расширить санкции в отношении РФ

Соединенные Штаты должны ввести против России "новый всеобъемлющий санкционный режим". Об этом заявила замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко.

Соединенные Штаты должны ввести против России "новый всеобъемлющий санкционный режим". Об этом заявила замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко.

Киев надеется на присоединение Вашингтона к контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, отметила Свириденко. По ее словам, Украина также заинтересована в наращивании военного сотрудничества с Соединенными Штатами.

Представитель офиса Зеленского выразила надежду, что возможные рестрикции США будут направлены против газопровода "Северный поток — 2". Она подчеркнула, что остановка проекта критически важна для Украины.