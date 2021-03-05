Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:50   5 Марта 2021
Политика

Украина призвала США расширить санкции в отношении РФ

Украина призвала США расширить санкции в отношении РФ

Соединенные Штаты должны ввести против России "новый всеобъемлющий санкционный режим". Об этом заявила замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко.

Киев надеется на присоединение Вашингтона к контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, отметила Свириденко. По ее словам, Украина также заинтересована в наращивании военного сотрудничества с Соединенными Штатами.

Представитель офиса Зеленского выразила надежду, что возможные рестрикции США будут направлены против газопровода "Северный поток — 2". Она подчеркнула, что остановка проекта критически важна для Украины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #украина #санкции

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров