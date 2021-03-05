Эксперт объяснил, почему российский рынок отреагировал на санкции ростом

Несколько последних недель Запад грозил России санкциями из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, но, когда США и ЕС эти санкции ввели, можно было лопнуть от смеха.

Несколько последних недель Запад грозил России санкциями из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, но, когда США и ЕС эти санкции ввели, можно было лопнуть от смеха.

Такое мнение на своей станице в Facebook высказал аналитик БКС, член Общественного совета при УМВД РФ Владимир Толгский

«То, что устроили #США описывается тремя словами: гора родила мышь. Санкции! Несколько последних недель нам из-за бугра показывали топор. Да не просто показывали, а прямо размахивали. Освободить Навального требовали. Ответить за якобы отравление призывали. Даже Крым-наш вспомнили, — напоминает эксперт. — Сегодня так и напрашивается фраза: "А разговоров-то было"».

После того, как США наконец-то объявили новые санкции против РФ, российский рынок отреагировал на них бурным ростом.

По словам Владимира Толгского, рынок всегда живет ожиданиями, а в курсе рубля и котировках российских акций всегда заложены геополитические риски. Но в конце концов резинка ожидания лопнула и отправила индексы в полет.

«Не так страшен оказался этот черт из табакерки», — констатирует экономист.

Как напоминает Владимир Толгский, США ввели ограничительные меры против десятка чиновников и трех научно-исследовательских станций в России, которые якобы имеют отношение к разработке химоружия.

В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, первый заместитель главы АП Сергей Кириенко, заместители главы Минобороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, и начальник управления президента Андрей Ярин.

Вдобавок Вашингтона запретил американским государственным структурам кредитовать российскую экономику и оказывать России какую-либо помощь, кроме гуманитарной. А также под запрет попал экспорт в Россию любых технологий, кроме космических.

«Вряд ли это может оказать какое-то серьезное влияние на российскую экономику и состояние отечественного фондового рынка», — уверен экономист.

А о новых санкциях Евросоюза, по его словам, и сказать нечего, настолько они оказались мелкими. Черный список ЕС состоит всего из четырех фамилий – все чиновники, и ни одного олигарха, иронизирует Толгский, заключая свой пост словами президента РФ Владимира Путина, которыми тот прокомментировал «расследование» блогера Навального – «скучно, девочки».