Россия и Белоруссия создадут совместные учебно-боевые центры

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин согласовали создание трех центров совместной подготовки военных.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин согласовали создание трех центров совместной подготовки военных.

Учебно-боевые центры будут базироваться в Нижегородской, Калининградской и Гродненской областях. Сроки начала работ по их строительству будут озвучены позднее.

"В ходе встречи 5 марта в Москве министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих армий обеих стран", — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве также добавили, что в ходе переговоров в Москве Шойгу и Хренин обсудили план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год, в том числе деятельность в сфере системы противовоздушной обороны РФ и Белоруссии.