Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 в России

Устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией наблюдается в России, но эпидмерами пренебрегать не стоит, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией наблюдается в России, но эпидмерами пренебрегать не стоит, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, на сегодняшний день заболеваемость на 100 тыс. населения составляет 7,5. Это один из самых низких показателей за последнее время. Однако пренебрегать рекомендациями санитарных врачей, касающимися противоэпидемических требований, по-прежнему не стоит.

"Нам следует соблюдать эти ограничительные меры вплоть до достижения коллективного иммунитета, достигаемого посредством вакцинации населения и, к сожалению, естественной заболеваемостью", — констатировала вице-премьер.

По последним данным, в России насчитывается 4 301 159 случаев COVID-19, из которых 11 024 выявлены за последние сутки. Справился с инфекцией 3 885 321 пациент, 88 285 скончались.