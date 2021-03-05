Минобороны РФ намерено увеличить численность военно-транспортной авиации

Вопрос формирования дополнительных полков и третьей по счету дивизии военно-транспортной авиации (ВТА) на текущий момент прорабатывает Минобороны России.

Вопрос формирования дополнительных полков и третьей по счету дивизии военно-транспортной авиации (ВТА) на текущий момент прорабатывает Минобороны России.

Численность ВТА будет значительно увеличена. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве.

В сообщении отмечается, что реализация планов будет проходить в рамках ввода в строй обновленных моделей Ил-76. Однако окончательное решение в ведомстве пока не принято. По их словам, в каждом авиационном полку будет по три эскадрильи с девятью самолетами. Всего военно-транспортная авиация будет состоять из трех полков.

Российская авиация неоднократно принимала участие в различных операциях за рубежом. Например, прошлой осенью самолеты Ил-76 доставили на территорию Нагорно-Карабахской Республики миротворцев ВС РФ и различную спецтехнику. Кроме того, именно на этих воздушных судах российские военные врачи и специалисты РХБ приезжали в Италию, Казахстан, Боснию и Герцеговину, Армению и Сербию, когда местным жителям этих стран потребовалась помощь в борьбе с новым типом коронавируса.