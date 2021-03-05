Супружеская пара из Петербурга получила приговор за истязание детей

Фрунзенский суд Санкт-Петербурга отправил в колонию жителей города, которые систематически издевались над несовершеннолетними девочкой и мальчиком.

Фрунзенский суд Санкт-Петербурга отправил в колонию жителей города, которые систематически издевались над несовершеннолетними девочкой и мальчиком.

Мужчина проведет в тюрьме семь лет, а его подельница — три. Во время процессуальных действий они полностью признали свою вину, сообщает объединенной пресс-службе судов города.

Информация о жестком обращении над девочкой появилась в декабре 2019 года, тогла ребенок оказался в больнице. Врачи нашли на теле своей пациентки многочисленные ушибы и травму на голове. Проведенная проверка показала, что отец регулярно бил дочь, таская ту за волосы.

Позднее местный житель признался, что причиной его агрессии стал тот факт, что старшая из его дочерей слишком напоминала ему бывшую жену. А его новая жена не препятствовала ему.

Петербуржец хотел избавиться от нее, но боялся что органы опеки придут к нему и заберут двух его младших сына и дочь. Но правоохранители также узнали, что злоумышленник "чесал свои кулаки" и об четырехлетнего сына.