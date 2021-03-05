"Спутник V" вошел в тройку самых популярных вакцин от COVID-19 в мире

Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" стала второй по популярности вакциной в мире.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" стала второй по популярности вакциной в мире.

В данный момент "Спутник V" занимает второе место среди всех вакцин по числу полученных разрешений на применение. Об этом сообщается в Twitter создателей препарата от коронавируса.

""Спутник V" является второй по популярности в мире вакциной от коронавируса по числу одобрений от регуляторов", — говорится в сообщении.

На первом месте по популярности расположена вакцина британско-шведской компании AstraZeneca. В данный момент она одобрена для применения в 49 странах мира. Третья в рейтинге — вакцина производства американской компании Pfizer. Ее разрешили применять в 43 странах. Российсий "Спутник V", в свою очередь, разрешен для применения в 43 странах.

В начале февраля известный медицинский журнал Thje Lancet опубликовал данные о третьей фазе клинических исследований вакцины. Согласно данной информации, вакцина, произведенная в России, продемонстрировала высокую эффективность и безопасность.