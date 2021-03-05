Одним из организаторов убийства милиционера Яременко мог быть журналист "Новой" Коротков

ФАН продолжает публиковать данные о возможной причастности журналиста "Новой газеты" Дениса Короткова к преступлениям, связанным с террористами.

ФАН продолжает публиковать данные о возможной причастности журналиста "Новой газеты" Дениса Короткова к преступлениям, связанным с террористами.

Начиная с января 2000 года Коротков несколько раз ездил в составе сводного отряда МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области в командировки в Чечню. Отряд, куда приписали будущего спецкора, дислоцировался в станице Мекенская Наурского района и селе Старые Атаги в Урус-Мартановском районе.

Год назад редакция Федерального агентства новостей связалась с экс-сотрудником ФСБ, курировавшим отряд, в котором служил Денис Коротков. По его словам, следствие полагало, что мужчина проворачивал мелкие махинации. Его также подозревали в сотрудничестве с террористами. Всего в поле зрения попали шесть человек, в том числе Коротков. Источники издания отмечали, что будущий сотрудник "Новой" и еще несколько бойцов могли встречаться с боевиками и передавать им какие-то сведения. Однако "поймать за руку" Короткова ФСБ не удалось.

История про подпольный бизнес будущего журналиста могла закончиться ничем, если бы не один инцидент. Отряд, в котором он служил, обстреляли боевики. При этом были использованы те же патроны, которыми, предположительно, владели сами бойцы.

"Это были боеприпасы, которые ранее выдавались бойцам отряда. Фактически, их обстреляли собственными пулями. У командира тогда была форменная истерика. Он понимал, что где-то у него сидит большая "крыса". Но ничего поделать не мог. В итоге дело замяли, чтобы лишний раз не привлекать внимание контрразведки", — рассказал один из служивших в отряде.

Некоторые бойцы сразу подумали, что это дело рук Короткова. Они писали докладные, но безуспешно, так как он числился на хорошем счету у руководства. Несколько человек из отряда стали игнорировать Короткова. Среди них был и Владимир Яременко. Но однажды он напрямую заявил Короткову, что подозревает его в связях с боевиками. В следующей командировке в Чечню его убили.

Яременко сидел в кафе, куда зашли неизвестные. Они открыли огонь по посетителям заведения. Владимир Яременко погиб на месте. Коллеги убитого не понимают, почему расстреляли именно его. Бывшие милиционеры считают, что кто-то подговорил боевиков избавиться от Яременко. Версию заказного убийства подтверждает и источник ФАН.

"Некоторые считали, что Коротков в любой момент может их подставить. Да, это было непопулярное мнение, ведь Дениса многие любили за то, что он помогал своим. Но только Володя пошел с этим мнением в особый отдел. И сейчас, по прошествии многих лет, я начинаю четко понимать, что именно это и стало причиной его смерти. Конфликт у них был всегда, и поэтому Коротков вполне спокойно мог "заказать" виновника своих неприятностей", — отмечает источник.

Убийц Яременко не нашли. Короткова уволили из органов правопорядка спустя восемь лет. Однако под следствие он не попал. К ФАН еще в прошлом году обращались несколько экс-сотрудников МВД, служивших с Коротковым. По их словам, мужчина контактировал с представителями радикального ислама. Эта "дружба" могла зародиться как раз во время второй чеченской кампании и длится до сих пор.