Баранец пояснил, в чем ошибся Кедми, говоря о вскрытии систем наведения США

Слова израильского военного эксперта Якова Кедми о том, что американские системы целенаведения тактических ракет на протяжении нескольких лет подвергались кибератакам со стороны иностранных государств, вызывают сомнения.

Слова израильского военного эксперта Якова Кедми о том, что американские системы целенаведения тактических ракет на протяжении нескольких лет подвергались кибератакам со стороны иностранных государств, вызывают сомнения.

С такой оценкой в эфире радио «Комсомольская Правда» выступил обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Ранее израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми заявил в эфире политического ток-шоу» «Вечер с Владимиром Соловьевым», что Соединенные Штаты Америки не просто впервые в истории оказались в роли догоняющих, но еще и вынуждены тратить миллиарды долларов на ликвидацию последствий кибернетических войн.

«В области кибернетических войн у них полная катастрофа. Перл-Харбор – детские игрушки по сравнению с тем, что они получили. По их оценкам, если в течение двух лет иностранные хакеры проникли в системы целенаведения тактических ракет всей американской армии на уровне батальонов, то это могла сделать только какая-то страна, а не частные хакеры», – сказал Кедми, выступая на телеканале «Россия 1» 28 февраля.

Однако, по мнению Виктора Баранца, Кедми не уточнил, какие именно системы американской армии подверглись кибератаке, и в целом его слова вызывают много вопросов.

Российские и американские системы наведения ракет являются примерно одинаковыми, добавил обозреватель «КП», но возможно Яков Кедми имел в виду системы управления пуском ракет, так как в США предусмотрено, что первыми запускаются ракеты с подводных лодок.

По словам Баранца, он все де сомневается в том, что подобное могло произойти в действительности.

«Думаю, что Яков Кедми погорячился. Тут надо задавать много уточняющих вопросов. Имел ли он в виду какую-то фрагментарную область – или в стратегическом плане мы вскрыли всю систему наведения? Таких систем – как клопов в старом диване. О чем Кедми говорил? Тяжело понять», — объяснил обозреватель «КП» свою позицию.

Напомним, ранее израильский эксперт Яков Кедми заявил, что залогом мира между Россией и Соединенными Штатами Америки является превосходящий стратегический потенциал РФ. По его словам, главным образом речь идет о гиперзвуковом оружии. Создав которое, Москва серьезно опередила в военном плане все остальные страны мира.

Вашингтон, понимая свою неспособность защититься от российского новейшего оружия и тем более нанести опережающий удар, перестал рассматривать возможность силового давления на Москву и сосредоточил усилия на давлении политическими и экономическими методами.