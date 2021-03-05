"Севмаш" приступит к строительству двух новых "Бореев" в мае 2021 года

Атомные подводные ракетоносцы "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской" будут заложены на предприятии "Севмаш" в течение весны нынешнего года.

Атомные подводные ракетоносцы "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской" будут заложены на предприятии "Севмаш" в течение весны нынешнего года.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник в оборонно-промышленном комплексе РФ. По данным издания, закладка двух новых АПЛ стратегического назначения будет приурочена ко Дню Победы 9 мая и может произойти непосредственно в праздничный день.

Каждая из российских подводных лодок проекта 955А (шифр "Борей-А") вооружена 16 баллистическими ракетами "Булава" с межконтинентальной дальностью полета. Принятие АПЛ "Дмитрий Донской" в боевой состав ВМФ РФ запланировано на 2026 год, "Князь Потемкин" войдет в строй годом позже.

ТАСС уточняет, что не располагает официально подтвержденной информацией о точной дате закладки двух новых АПЛ.