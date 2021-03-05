Nikkei: Япония не подтвердила переговоры с США о размещении ракет возле Китая

Власти Японии не ведут переговоры с Соединенными Штатами о дислокации новых ракет в регионе для противодействия Китаю.

Власти Японии не ведут переговоры с Соединенными Штатами о дислокации новых ракет в регионе для противодействия Китаю.

В США на текущий момент рассматривается вопрос о размещении ракеты наземного базирования на островах в Восточно-Китайском море. Правительство Японии отрицает ведение переговоров с Вашингтоном касательно данной темы, однако в целом эту идею поддерживает. Об этом информирует японское издание Nikkei.

"Размещение новых ракет наземного базирования США в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая было бы для нас однозначным плюсом", — отмечает собеседник издания.

По словам авторов публикации, американское военное командование готово потратить на осуществление этой цели 23 млрд долларов в течение шести лет.