Глава украинского минздрава наотрез отказывается регистрировать "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не будет зарегистрирована на Украине. Об этом заявил глава украинского минздрава Максим Степанов.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не будет зарегистрирована на Украине. Об этом заявил глава украинского минздрава Максим Степанов.

Верховная рада Украины в январе проголосовала за закон, который предусматривает регистрацию вакцины от коронавируса, при условии, что были проведены доклинические испытания. В законе также указано, клинические исследования препарата должны были проводиться с разрешения компетентных органов Евросоюза, США, Британии, Японии, Швейцарии, Австралии, Канады, Израиля, Китая, Бразилии, Индии или Мексики.

В законе также указывается, что лекарство не должно быть разработано в России. Постановление о запрете регистрации на Украине препаратов от короавируса из РФ подписано премьером Украины Денисом Шмыгалем в феврале.

Ранее телеканал "360" в своем материале рассказывал о праве каждого государства ЕС закупать вакцину "Спутник V".