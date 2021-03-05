Глава украинского минздрава наотрез отказывается регистрировать "Спутник V"
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не будет зарегистрирована на Украине. Об этом заявил глава украинского минздрава Максим Степанов.
Верховная рада Украины в январе проголосовала за закон, который предусматривает регистрацию вакцины от коронавируса, при условии, что были проведены доклинические испытания. В законе также указано, клинические исследования препарата должны были проводиться с разрешения компетентных органов Евросоюза, США, Британии, Японии, Швейцарии, Австралии, Канады, Израиля, Китая, Бразилии, Индии или Мексики.
В законе также указывается, что лекарство не должно быть разработано в России. Постановление о запрете регистрации на Украине препаратов от короавируса из РФ подписано премьером Украины Денисом Шмыгалем в феврале.
Ранее телеканал "360" в своем материале рассказывал о праве каждого государства ЕС закупать вакцину "Спутник V".