Еврокомиссия разрешила странам ЕС самостоятельно закупать вакцины РФ от COVID-19

Странам ЕС предоставили все юридические права на приобретение российских или китайских вакцин от коронавирусной инфекции.

Странам ЕС предоставили все юридические права на приобретение российских или китайских вакцин от коронавирусной инфекции.

Главным условием такого решение является то, что теперь страна будет нести всю ответственность за последствия применения купленной вакцины. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Страны — члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин", — заявил Мамер.

При этом, одобряя применение вакцин от коронавируса, произведенных в Китае или в РФ, страны ЕС будут самостоятельно нести ответственность за последствия их применения.