Денис Коротков мог быть связан с продажей боеприпасов чеченским боевикам

Журналист "Новой газеты" Денис Коротков, находясь в 2000 году в составе отряда МВД в Чечне, мог заниматься продажей оружия местным боевикам, пишет Федеральное агентство новостей.

Журналист "Новой газеты" Денис Коротков, находясь в 2000 году в составе отряда МВД в Чечне, мог заниматься продажей оружия местным боевикам, пишет Федеральное агентство новостей.

Бывший сотрудник ФСБ в беседе с журналистами ФАН отметил, что поведение Короткова в Чечне вызывало много вопросов у спецслужб, поэтому он находился в разработке. Следствие предполагало, что молодой милиционер из Санкт-Петербурга проворачивал мелкие махинации среди местного населения.

"Началось все с того, что в середине зимы спецназ смог обнаружить сразу серию схронов с боеприпасами недалеко от расположения отряда. Объемы были небольшие, да и в основном там находились боеприпасы для огнестрельного оружия", - сообщил собеседник агентства.

Позже выяснилось, что патроны могли уходить боевикам именно из 40-го отряда, к которому были приписаны петербургские милиционеры и, в частности, Денис Коротков. Экс-сотрудник ФСБ утверждает, что Коротков мог встречаться с чеченцами и передавать им какие-то сведения. Однако доказательств для возбуждения дела не хватило, и пока информация дошла до прокуратуры Коротков уже вернулся в Петербург, добавил ветеран спецслужб.

Но история на этом не заканчивается. Однажды отряд милиционеров был обстрелян боевиками, и, как выяснилось, – собственными патронами, о чем свидетельствовала маркировка гильз. По всем признакам обстрел был запланированным, однако силовикам повезло избежать жертв. Тогда, как рассказал бывший спецназовец, сразу несколько человек подумали на Короткова, о чем писали в докладных. Но результата не было, так как петербуржец был на хорошем счету у руководства, объяснил ветеран.