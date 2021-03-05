Житель Артема обещал мэрии устроить теракт из-за сломанного телевизора

Пожилой мужчина, проживающий в приморском городе Артем, позвонил в местную администрацию и пригрозил взрывом из-за того, что у него в течение нескольких дней не работает телевизор.

Пожилой мужчина, проживающий в приморском городе Артем, позвонил в местную администрацию и пригрозил взрывом из-за того, что у него в течение нескольких дней не работает телевизор.

Пенсионер пояснил, что компания-провайдер, предоставляющая услугу телевещания, не устраняет неполадку. Вскоре полицейские смогли установить местоположение предполагаемого злоумышленника и задержать его. Во время допроса он полностью признал свою вину, сообщает "Комсомольская правда".

Местный житель отметил, что невозможность смотреть любимые передачи вывела его из равновесия. Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Теперь ему грозит наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет.