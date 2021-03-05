Пережившая две мировых войны, две пандемии и рак японка понесет Олимпийский огонь

Старейшей жительнице Земли Канэ Танаке - 118 лет.

Старейшая жительница планеты Канэ Танака примет участие в эстафете Олимпийского огня в Японии. По сообщению телеканала CNN, 118-летняя женщина торжественно пронесет олимпийский факел в городе Шиме префектуры Фукуока.

Японке предстоит преодолеть около 100 метров. Однако самостоятельно Танака пройдет только последние несколько шагов, чтобы передать эстафету следующему человеку.

Большую часть дистанции она будет передвигаться на коляске под чутким контролем ее родных. Говорят, что ради такого события японская долгожительница даже наденет новую пару кроссовок — это подарок от ее семьи на день рождения.

«Здорово, что она достигла такого возраста и все еще может вести активный образ жизни. Мы хотим, чтобы другие люди видели это и вдохновлялись, а не думали, что возраст является препятствием», — сказал внук Танаки Эйдзи, которому сейчас больше 60 лет.

Две войны, две пандемии, две победы над раком

Канэ Танака родилась в 1903 году. Она стала седьмым ребенком в семье, а всего детей было восемь. Детство японки прошло в деревне Кадзуки, на северном побережье острова Кюсю.

В последние месяцы Первой мировой войны весь мир охватила эпидемия «испанки». С января 1918 по 1920 год этим видом гриппа переболело около 30% населения Земли. По разным оценкам, скончались от 17 до 50-100 млн человек.

Впрочем, одна из крупнейших катастроф в истории человечества обошла Танаку стороной. В январе 1922 года она вышла замуж за владельца рисового магазина. У супружеской пары родилось четверо детей, еще одного они усыновили.

Во время Второй мировой войны Канэ помогала мужу продавать рисовые лепешки и лапшу. Так она проработала до 103 лет, пока ей не поставили диагноз — рак толстой кишки.

Это был уже второй случай онкологического заболевания. В 46 лет женщина смогла победить рак поджелудочной железы. Преодолеть страшную болезнь удалось и в этот раз.

По словам ее внука, Канэ редко говорила о прошлом. Больше всего ей нравится «жить настоящим». Родственники полагают, что секрет ее долгожительства состоит в вере в Бога, однако сама Канэ утверждает, что все дело в семье, надежде, здоровом сне и диете.

Сейчас долгожительница живет в доме престарелых, где каждый день просыпается в 6 утра. Любимым развлечением Танаки стала стратегическая настольная игра «Отелло», где нужно перехитрить соперника, захватив все его фишки. Также ясность ума в 118 лет ей помогает поддерживать математика (!).

На некоторое время с семьей японку разлучила пандемия коронавируса. Родные не могли навещать ее в течение 18 месяцев.

49-я Олимпиада

Последний раз Токио принимал Олимпийские игры в 1964, когда Танаке был 61 год. Если считать летние и зимние игры, то грядущая Олимпиада станет 49-й в ее жизни.

До Канэ Танакы самыми возрастными олимпийскими факелоносцами были бразильянка Аида Джеманке и россиянин Александр Каптаренко. Джеманке зажгла факел на Летних играх в Рио в 2016 году, когда ей было 106 лет, а Каптаренко, будучи 101-летним, пробежал с огнем на Зимних играх в Сочи в 2014 году.

По словам Канэ, перед эстафетой она не тренируется, но очень рада поучаствовать в грандиозном событии.

В прошлом месяце японские власти объявили, что отложенная из-за коронавируса эстафета все-таки состоится. Она должна начаться 25 марта в тренировочном футбольном центре в префектуре Фукусима.

Сначала факел пронесут по регионам, пострадавшим от разрушительного землетрясения и цунами в Тохоку в 2011 году. Затем олимпийский огонь «обогнет все уголки Японии». И только после этого факел доставят на церемонию открытия, запланированную на 23 июля.