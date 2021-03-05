ДНР потребовала от ОБСЕ расследовать применение систем залпового огня бойцами ВСУ

В результате попадания штатного снаряда РСЗО в один из жилых домов на окраине Донецка строению был нанесен значительный ущерб.

В результате попадания штатного снаряда РСЗО в один из жилых домов на окраине Донецка строению был нанесен значительный ущерб.

Об этом сообщает МИД ДНР, отмечая, что жертв удалось избежать.

"Сегодня утром Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по жилому кварталу северной окраины Донецка: впервые с 16 мая 2018 года противник применил реактивные системы залпового огня", — заявили в МИД Донецкой Народной Республики.

Официальные представители ДНР обратились к руководству Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с предложением изучить свидетельства и улики грубого нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ и направить своих экспертов к жилому зданию, пострадавшему от взрыва снаряда РСЗО.