Венгрия по-прежнему недовольна политикой украинских властей в отношении венгров в Закарпатье, сообщил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Венгрия по-прежнему недовольна политикой украинских властей в отношении венгров в Закарпатье, сообщил политический аналитик Владимир Соловейчик.

По его словам, Закарпатье является многонациональным регионом, а потому политики "тотальной украинизации" вызывает там сопротивление, особенно среди представителей венгерского народа. Как сообщил в комментарии Федеральному агентству новостей Соловейчик, не вызывают радости у местного населения и бесчинства украинских националистов, прикрываемые властями и силовыми структурами.

С учетом такого положения дел премьер-министр Словакии Игорь Матович пошутил о том, что пообещал в обмен на вакцину "Спутник V" передать России Закарпатскую Украину. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ответ заявил, что это шутка "по Фрейду", так как в "некоторых головах" Закарпатье не принадлежит Украине.

На сегодняшний день венгерские власти действительно оказывают довольно сильное влияние на закарпатский регион. Это объясняется тесными связями жителей Украины венгерского происхождения с исторической родиной.

"Венгрия, в отличие от РФ, граничит с территорией Закарпатья и в состоянии при необходимости быстро ввести туда свои войска. А уж боеспособность венгерской армии куда выше, чем у украинских вояк, поэтому в открытом вооруженном конфликте Украине ничего, кроме позорного поражения, не светит", — отметил Соловейчик.

Стоит заметить, что ранее правительство Венгрии не раз критиковало Киев за ущемление прав венгров в Закарпатье, в том числе и по языковому вопросу.