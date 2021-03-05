Баранец рассказал о превосходстве российских танков над американскими

Создание облегченной брони сделает российские боевые машины более маневренными и быстрыми. Об этом заявил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

Создание облегченной брони сделает российские боевые машины более маневренными и быстрыми. Об этом заявил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

Ранее стало известно, что "Военно-промышленная компания" совместно с Центральным научно-исследовательским институтом черной металлургии имени Бардина разрабатывает новую броню для бронетехники. Разработка позволит значительно снизить массу боевых машин при сохранении необходимого уровня защищенности. В ближайшее время будут изготовлены первые образцы облегченных броневых элементов, после чего специалисты приступят к их испытаниям, передает "ПолитРоссия".

Баранец отметил, что российская бронетехника имеет преимущество перед западными образцами благодаря меньшему весу. По его словам, вес среднего западного танка составляет 67-70 тонн. При этом российский танка весит не более 47 тонн. Кроме того, вес влияет на габариты боевой машины, что является важным фактором логистики.

"Когда НАТО попытался перегонять свою технику во время маневров из Германии в Прибалтику и в Польшу, то натовские стратеги, к ужасу своему, обнаружили, что их тяжеленные танки не пройдут по европейским мостам", — подчеркнул эксперт.

Баранец также добавил, что американские специалисты работают над увеличением мощности танковых двигателей. Оданко даже очень мощный двигатель не способен сделать маневренным танк весом в 70 тонн. При этом более легкие российские танки могут гораздо быстрее перемещаться, что делает их трудной целью для противника.

"Это прыткий танк, который может маневрировать, а значит, в него тяжелее прицелиться, чем в эту черепаху, которая медленно ползет по полю боя", — отметил эксперт.

Баранец выразил уверенность, что новая, облегченная броня еще больше закрепит это преимущество и позволит российской бронетехнике стать еще более живучей.