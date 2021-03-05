Баранец рассказал о превосходстве российских танков над американскими
Создание облегченной брони сделает российские боевые машины более маневренными и быстрыми. Об этом заявил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
Создание облегченной брони сделает российские боевые машины более маневренными и быстрыми. Об этом заявил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
Ранее стало известно, что "Военно-промышленная компания" совместно с Центральным научно-исследовательским институтом черной металлургии имени Бардина разрабатывает новую броню для бронетехники. Разработка позволит значительно снизить массу боевых машин при сохранении необходимого уровня защищенности. В ближайшее время будут изготовлены первые образцы облегченных броневых элементов, после чего специалисты приступят к их испытаниям, передает "ПолитРоссия".