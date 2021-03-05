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17:41   5 Марта 2021
Армия

Баранец рассказал о превосходстве российских танков над американскими

Баранец рассказал о превосходстве российских танков над американскими

Создание облегченной брони сделает российские боевые машины более маневренными и быстрыми. Об этом заявил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

Ранее стало известно, что "Военно-промышленная компания" совместно с Центральным научно-исследовательским институтом черной металлургии имени Бардина разрабатывает новую броню для бронетехники. Разработка позволит значительно снизить массу боевых машин при сохранении необходимого уровня защищенности. В ближайшее время будут изготовлены первые образцы облегченных броневых элементов, после чего специалисты приступят к их испытаниям, передает "ПолитРоссия".

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#россия #бронетехника #броня #баранец

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