Вассерман: страны НАТО прекрасно понимают, что значит воевать с РФ напрямую

Североатлантический альянс не готов противостоять военной мощи России.

Если Украина войдет в состав Североатлантического альянса, может начаться полноценное противостояние между Россией и НАТО. Такое мнение в беседе с изданием Baltnews высказал политический консультант и интеллектуал Анатолий Вассерман. Именно поэтому страны-члены Альянса не торопятся впускать украинцев в свои ряды.

«В НАТО Украину не возьмут ни при какой погоде, потому что Пункт 5 о коллективной защите официально предусматривает, что нападение на любую из стран, входящих в договор, рассматривается как нападение на все страны, входящие в соглашение. И если Украину включат в НАТО, то в случае начала какой-нибудь очередной войны с ее участием всем странам, входящим в НАТО, придется вписаться в эту войну. А оно им надо?», — объяснил эксперт.

Страны НАТО, по мнению Вассермана, прекрасно понимают, что значит «воевать с Россией» напрямую, а не на территории третьих стран. Руководство Альянса состоит из «вменяемых людей», добавил интеллектуал, которые не спешат запускать подобный сценарий.

Легендарный участник «Своей игры» также прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука. Тот назвал вступление страны в НАТО «единственным способом защитить независимость». Вассермана такая позиция рассмешила.

«В словах Кравчука особо забавно, что защитой независимости названо желание Украины избавиться от последних намеков на независимость, но ведь ни для кого, по крайней мере, из вменяемых людей не секрет, что дисциплина внутри организации НАТО столь жесткая, что практически нет шансов на какие бы ни было самостоятельные действия», — подчеркнул специалист.

В заключение политический консультант все же допустил, что в обозримом будущем Украина действительно сможет присоединиться к какой-нибудь незначительной структуре НАТО, однако это никак не защитит независимость страны.