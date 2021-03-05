Врач объяснил, почему запрет абортов в частных клиниках ввергнет РФ в Средневековье

Ранее депутат Госдумы Инга Юмашева предложила запретить аборты в частных клиниках.

Директор группы частных медицинских центров и руководитель регионального отделения Партии роста в Ростовской области Игорь Симаков резко раскритиковал идею запретить аборты в частных клиниках. Он заявил, что такая мера приведет к росту материнской смертности и «ввергнет здравоохранение России в Средневековье».

Ранее инициативу о запрете абортов озвучила член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева на конференции в рамках проекта «Крепкая семья» от партии «Единая Россия». Также депутат предложила запретить искусственно прерывать беременность несовершеннолетним без согласия родителей и ужесточить ответственность за рекламу таких процедур.

По мнению Юмашевой, меры «существенно улучшат статистику по абортам и понимание того, почему женщина решается на такой шаг», а также сократит число криминальных абортов.

Игорь Симаков категорически не согласен с инициативой депутата. По его мнению, запретительный законопроект, напротив, подтолкнет женщин к тому, чтобы подпольно прерывать беременность. В свою очередь, это неизбежно приведет к увеличению женской смертности.

«Все это уже было в нашей истории (с 1936 по 1955 годы прерывание беременности без медицинских оснований грозило тюрьмой и для женщины, и для того, кто проводил процедуру - прим.ред). Вместо того, чтобы сделать материнство желанным, власть лагерно-запретительными мерами способствовала росту подпольных абортов с неизбежным взрывным ростом материнской смертности. Так случалось всегда и везде, в странах с любыми режимами и культурой. Случится и у нас, если "мракобесие" охватит всю Госдуму», — посетовал собеседник «Политики Сегодня».

Симаков возмутился тем, что автора инициативы волнует только статистика и мотивы пациенток, а не их жизнь и здоровье. По его словам, женщины решаются сделать аборт вовсе не из-за частных клиник, на которые депутат пытается возложить вину.

«"Чушь" и "мракобесие" — самые лестные отзывы об этой инициативе, которые я услышал от коллег акушеров-гинекологов, причем не работающих в частных клиниках. Дело не в них, которых депутаты хотят сделать крайними за провал своей демографической политики. Не стоит депутатам соревноваться с природой. Больнее, чем она, женщину за аборт никто не накажет», — уверен член Партии роста.

Сегодня законы РФ об абортах считаются одними из самых либеральных в мире: каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве.