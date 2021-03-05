Коломойский — под санкциями США. Кому помешал покровитель Зеленского

Правительство США ввело визовые санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи.

Правительство США ввело визовые санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи. Иначе говоря, предпринимателю, его жене и детям запрещен въезд в США, уточнил госсекретарь Энтони Блинкен в распространенном письменном заявлении.

Причины прозаичны: за причастность к коррупции в крупных размерах. Занимая пост губернатора Днепропетровской области в 2014–2015 годах, Коломойский, отмечает Госдепартамент США, вовлекался в акты коррупции, подрывающие «доверие общественности Украины к демократическим институтам правительства». Олигарх пользовался «политическим влиянием и полномочиями» для получения личной выгоды, отмечает ведомство.

Блинкен подчеркнул, что решение Госдепа в отношении Коломойского отражает приверженность Штатов «поддержке реформ в политике, экономике и правосудии Украины», поскольку эти сферы имеют ключевое значение для евроатлантического пути Киева.

«США продолжают стоять вместе со всеми украинцами, деятельность которых продвигает реформы вперед», — цитирует Блинкена ТАСС.

Госсекретарь предупредил, что американское ведомство будет и дальше использовать свои полномочия для привлечения коррупционеров к ответственности не только на Украине, но и «в масштабах всего мира».

Друг слуги народа

23 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило трем бывшим топ-менеджерам «ПриватБанка» подозрение в растрате 4,8 миллионов долларов. Ранее банк принадлежал Коломойскому и двум его партнерам, но в 2016 году был национализирован — олигарх пытался оспорить в суде это решение.

Издание Bloomberg не случайно называет решение НАБУ «лакмусовой бумажкой, показывающей готовность президента Владимира Зеленского бороться с коррупцией». Теплые деловые отношения, связывавшие Зеленского и Коломойского, для украинцев не секрет: путь из шоумена в президенты был пройден не без помощи олигарха.

Именно медиа-ресурсы, принадлежащие Коломойскому, воплотили в реальность образ президента из сериала «Слуга народа», где главную роль сыграл Зеленский. Позже кино превратилось в жизнь: о своем выдвижении на главный государственный пост Украины Зеленский объявил в эфире телеканала, которым владеет Коломойский.

После победы «Зе» на президентских выборах, во время которых США делали ставку на Петра Порошенко, олигарх и глава государства отлично ладили. Предприниматель начал выигрывать суды по делу «ПриватБанка»: национализацию признали незаконной, распродать арестованные активы Коломойского не разрешили.

Олигарх внедрил преданные себе кадры в парламент и администрацию президента, Верховная рада принимала удобные для Коломойского законы вроде разрешения поставки электроэнергии из России и Белоруссии. Импорт был выгоден энергоемким ферросплавным заводам бизнесмена.

Коломойский не скрывал любезного общения с новым президентом.

«Переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим», — говорил он украинским журналистам в 2019 году.

Но во взаимовыгодные приятельские отношения вмешались те самые «западные партнеры». И Зеленский вышел из-под контроля, перестав быть проектом.

Американский ультиматум

Из Белого дома зазвучали неприятные характеристики — «криминальный олигарх Коломойский», «доминирование олигархов в значительной части экономики Украины». Международный валютный фонд (МВФ) отказался предоставлять стране финансовую помощь, если национализацию «ПриватБанка» и расследование по выводу из него денег не доведут до конца.

Человек Коломойского Андрей Богдан был уволен с должности руководителя администрации президента. На импорт электроэнергии и угля из России были установлены пошлины. В мае 2020-го Рада принимает «антиколомойский закон», запрещающий возврат национализированных банков прежним владельцам.

За олигархом в США следят пристально. В 2019 году ФБР начало расследование, подозревая Коломойского в отмывании денег на территории Штатов. Летом прошлого года ФБР провело обыски в компании Optima Management Group, связанной с бизнесменом. С Коломойским у Штатов старые счеты, объяснил «Политике Сегодня» публицист и политолог Анатолий Вассерман.

«Году в 2015 США вызвали Коломойского, как говорится, на ковер к начальству, то есть в посольство в Киеве, после чего он согласился уйти в отставку с поста губернатора своей родной Днепропетровской области. Коломойский не нравится американцам прежде всего тем, что открыто говорит многое из того, что они предпочитают произносить на "новоязе"», — рассказал Вассерман.

В 2014 году один из «подельников Коломойского по рейдерскому захвату» Борис Филатов, мэр Днепра, открыто заявлял, что Крыму, Донбассу и другим противникам госпереворота на Украине надо давать любые обещания, вспоминает Вассерман.

«Обещать им хоть федерализацию Украины, хоть государственный статус русского языка. "А вешать мы их будем потом", — так кончалась его реплика. Если американцы накладывают санкции на Коломойского — это значит, что он ломает их многие планы», — заключил публицист.

Ранее Вассерман предрек возобновление конфликта в Донбассе после визита Зеленского.