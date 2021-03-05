Ищенко объяснил, кто стоит за идеей начала эскалации конфликта в Донбассе

Нынешнее обострение ситуации в хоне военного конфликта в Донбассе вряд ли спровоцировано Соединенными Штатами Америки, возможно, за ним стоят украинские власти.

Нынешнее обострение ситуации в хоне военного конфликта в Донбассе вряд ли спровоцировано Соединенными Штатами Америки, возможно, за ним стоят украинские власти.

Такое мнение в эфире радиостанции «Вести FM» высказал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, который обсудил этот вопрос с радиоведущим Дмитрием Куликовым.

По мнению Куликова, есть как минимум три фактора, указывающие на тот, что Киев готовится к серьезному военному обострению или даже к полноценной войне в Донбассе. На это указывает, во-первых, рост напряженности на самой линии соприкосновения, во-вторых, внутри Украины фактически идет зачистка инакомыслящих – закрываются телеканалы, вводятся санкции против Виктора Медведчука, уголовное дело против Анатолия Шария, преследуются неугодные политологи, кого-то даже арестовали за связь с российскими телеканалами, и в-третьих, попытка ввести новые способы мобилизации и формирования человеческих резервов.

«Этих трех факторов достаточно, чтобы понять, что на Украине включен мобилизационный режим. А этот режим обязательно должен закончится тем, для чего он предназначен — войной, иначе все затраты будут впустую», — считает Дмитрий Куликов.

Политолог Ростислав Ищенко заявил в ответ, что все сказанной радиоведущим совершенно справедливо, но все эти факторы не указывают на то, что Украина готовится именно к войне. Вопрос о том, включен ли на Украине мобилизационный режим, по словам эксперта, остается открытым.

Многие политологи и аналитики, отметил Ищенко, рассуждают так же, как Дмитрий Куликов, и приходят к выводу, что киевский режим готовится к боевым действиям. Но они забывают, что все эти факторы на наблюдаются на протяжении последних семи лет.

«Постоянно идет усиление напряженности, но фактор усиления обстрелов не является доказательством того, что Киев завтра собирается развернуть военные действия. Войну как правило начинают внезапно, без предварительного усиления обстрелов», — напомнил Ищенко.

Также доказательством подготовки к войне не являются и попытки украинских властей принять новый закон о мобилизации. Например, в 2014 году Киев вообще обошелся без всякого закона, а просто объявил мобилизацию и молодых людей ловили по улицам. Сейчас ничто не мешает повторить это, считает политолог.

Подавление внутренних оппонентов может свидетельствовать о том, что киевские власти к чему-то готовятся, но весь вопрос – к чему именно. Готовиться можно и к военным действиям, а можно и наоборот, использовать обострение в зоне конфликта как повод для того, чтобы окончательно задавить внутреннюю оппозицию.

«Сейчас сложилась как раз такая ситуация, когда не важно, к чему готовится твой противник, важно – к чему готовишься ты, — заявил Ищенко. — Очевидно, что украинские власти не готовятся ни к чему хорошему ни для Донбасса, ни для России, ни даже для самой Украины. Понятно, что это будут провокации с целью, в числе прочего, подставить Москву. И раз это понимают журналисты и политологи, нет сомнения, что это понимают и в Москве, и в Генеральном штабе и готовятся к этому».

Поэтому, убежден политолог, теперь украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует ломать голову над тем, к чему готовится Москва, потому, что ему тоже очевидно, что она не готовится ни к чему хорошему для него.

Всем же понятно, что в Донбассе не дали бы команду стрелять по позициям ВСУ на упреждение, не согласовав эту команду с Москвой. На протяжении семи лет ополченцы жаловались, что им из Москвы запрещают отвечать на обстрелы, и вдруг там проявили такую инициативу, напомнил эксперт.

По его словам, Киеву таким образом продемонстрировали, что все готовы к усилению напряженности и к любым непредвиденным ситуациям – провокациям и взаимным обвинениям в провокациях.

Понятно также, что Россия к чему-то готовится, при чем готовится именно к активной фазе, которая окажется очень неприятной для Киева и для многих людей на Украине. Но в чем это будет выражаться пока неясно.

«Я не уверен, что Соединенные Штаты так уж сейчас хотели бы интенсифицировать конфликт, а если бы и хотели, то, в таком случае, мы видели бы более последовательные действия. Здесь, скорее всего, инициатива украинских властей. Плюс она ободрена посольством США», — отметил Ищенко в заключение.

Внутриукраинская обстановка, по его словам, сейчас складывается таким образом, что без всякого Байдена и без всяких Соединенных Штатов, киевским властям просто некуда деваться.