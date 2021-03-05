Миллиардный долг Грудинина перед «Совхозом им. Ленина» погасят за счет продажи его акций

Юристы Павла Грудинина продолжают засыпать суд апелляциями на решение о взыскании компенсации за ущерб, нанесенный "Совхозу им.Ленина".

Юристы Павла Грудинина продолжают засыпать суд апелляциями. Уж очень не хочется «красному барину» расставаться с деньгами, наваренными им на махинациях с землями «Совхоза имени Ленина». Но у закона ответ один – в требовании отказать. Теперь в счет возмещения ущерба приставы продадут принадлежащие Грудинину акции ЗАО.

Имущества, официально зарегистрированного в России на «клубничного олигарха», недостаточно, чтобы покрыть его миллиардный долг перед сельхозпредприятием. Это следует из постановления Апелляционного суда, которое оказалось в распоряжении «Политики Сегодня».

«Судебным приставом установлено, что на счетах должника отсутствует необходимый объем денежных средств, на которые может быть обращено взыскание с целью исполнения требований исполнительного документа, а также недостаточно зарегистрированного за последним недвижимого (движимого) имущества, стоимость которого (в результате реализации) покрывала бы задолженность по исполнительному производству», – указано в документе.

Процесс взыскания компенсации за ущерб, который нанесли «Совхозу им. Ленина» грудининские аферы, длится с лета минувшего года. С акциями «поселковый олигарх» расставаться не хочет, как и с незаконно занятым креслом директора ЗАО. Вот только отсутствие желания отнюдь не освобождает от ответственности перед законом.

«В настоящее время приставы установили принадлежащие господину Грудинину акции совхоза, поэтому они должны быть реализованы с публичных торгов в соответствии с предусмотренной законом процедурой», – отмечает юрист Артем Игнатенко, который отстаивает в судах интересы акционеров ЗАО «Совхоз им. Ленина».

По словам юриста, когда акции будут реализованы с торгов, Павел Грудинин «перестанет быть акционером ЗАО «Совхоз им. Ленина» и лишится всех корпоративных прав, включая право голоса на собрании акционеров».