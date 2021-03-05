Елена Драпеко назвала истинную причину объединения партий эсеров и патриотов

И рассказала, чем партия Захара Прилепина будет полезна «Справедливой России».

Постоянная «дележка избирателей» стала основной причиной объединения партий «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду». Об этом заявила депутат Госдумы от СР, актриса Елена Драпеко. В комментарии «Политике Сегодня» Драпеко подчеркнула, что «товарищи из «Патриотов России» и «За правду» оттягивали» у эсеров голоса на выборах.

«У нас практически один и тот же электорат, у нас одни и те же требования в наших программах. Программы практически неразличимы. И в результате мы дробим голоса и это совершенно не на пользу нам», – сказала Елена Драпеко.

Партия Захара Прилепина «За правду», по словам Драпеко, может стать полезной «СР» благодаря именитому составу. В числе ее сторонников много медийных личностей, например, актеры Стивен Сигал, Иван Охлобыстин и Владимир Меньшов. Депутат убеждена, что представители обеих дружественных партий «вольют живую новую кровь» в «Справедливую Россию».

22 февраля 2021 года партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина официально объединились. Новое политическое объединение получило название «Справедливая Россия — За правду».