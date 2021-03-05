Стали известны подробности предвыборной кампании Ельцина

Бывший российский президент Борис Ельцин сумел одержать победу на выборах в 1996 году благодаря поддержке олигархов, рассказал политтехнолог Глеб Павловский.

Бывший российский президент Борис Ельцин сумел одержать победу на выборах в 1996 году благодаря поддержке олигархов, рассказал политтехнолог Глеб Павловский.

По словам эксперта, первую десятку творцов победы Ельцина составляли предприниматели, которых возглавлял бизнесмен Борис Березовский. Все они дали на это деньги. Если бы не миллионеры, ничего бы не было, добавил политтехнолог.

Глеб Павловский подчеркнул, что вторая десятка состояла из группы Чубайса. Сам политический эксперт в то время занимался центральной и региональной прессой, пишет Lenta.ru.

Стоит отметить, что Борис Ельцин одержал победу на президентских выборах 1996 года во втором туре.