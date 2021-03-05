Электричка протаранила автомобиль с пассажирами в Башкирии

Столкновение легкового автомобиля с электричкой произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в Башкирии. В аварии погибли три человека.

Столкновение легкового автомобиля с электричкой произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в Башкирии. В аварии погибли три человека.

ДТП случилось в 06:30 по московскому времени в Архангельском районе республики на 22-м километре Куйбышевской железной дороги ОАО "РЖД" между станциями Карламан и Приуралье.

Согласно информации регионального МЧС, электричка, следовавшая из Инзера в Стерлитамак, протаранила Lada Kalina. В результате удара скончались три человека. На месте происшествия разлива топлива не произошло, специалисты устанавливают обстоятельства трагедии.