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9:38   5 Марта 2021
Происшествия

Электричка протаранила автомобиль с пассажирами в Башкирии

Электричка протаранила автомобиль с пассажирами в Башкирии

Столкновение легкового автомобиля с электричкой произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в Башкирии. В аварии погибли три человека.

ДТП случилось в 06:30 по московскому времени в Архангельском районе республики на 22-м километре Куйбышевской железной дороги ОАО "РЖД" между станциями Карламан и Приуралье.

Согласно информации регионального МЧС, электричка, следовавшая из Инзера в Стерлитамак, протаранила Lada Kalina. В результате удара скончались три человека. На месте происшествия разлива топлива не произошло, специалисты устанавливают обстоятельства трагедии.

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