Болезнь или предательство? Что на самом деле происходило у смертного одра Сталина

Неизвестность пугала советских людей, но в ближайшем окружении Иосифа Сталина были готовы к новой жизни. Без него.

— Ты знаешь, что Сталин умер?

— Да.

— Давай больше никогда не будем смеяться?

— Давай.

Такой диалог в гробовой тишине заснеженной улицы происходит между двумя детьми в фильме режиссера Владимира Бортко «Единожды солгав». Картина перестроечных времен удивительно точно одним эпизодом воскресила события марта 1953 года. Многие не знали, что будет со страной без «отца народов» — он руководил СССР почти 30 лет, а вечером 5 марта его не стало.

Неизвестность пугала: закончится ли траур и будет ли страна когда-нибудь смеяться? Тем временем в ближайшем окружении генералиссимуса были готовы к новой жизни и даже стремились к ней.

Фактически «десталинизация» началась не с доклада «о культе личности и массовых репрессиях» на XX съезде КПСС в 1956 году, а прямо у постели умирающего Сталина — по официальной версии, разбитого инсультом. Со 2 марта соратники еще дежурили рядом с больным, а 5-го собрались в Кремле обсуждать новый состав советского руководства.

До смерти вождя оставался еще час, но Никита Хрущев уже возглавил аппарат ЦК, а Георгий Маленков — Совет министров. Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович и Николай Булганин стали, помимо прочего, заместителями последнего. Сталин остался лишь в составе нового Президиума ЦК, но уже не узнал об этом. Хоть и не исключено, что догадывался. Его дочь Светлана Аллилуева свидетельствовала:

«Агония была страшной. Она душила его у всех на глазах. <…> в последнюю уже минуту он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный, и полный ужаса перед смертью…».

Смерть Сталина окутана тайной даже спустя 67 лет — после громкого падения советского режима, становления новой России, глобального передела карты мира и рассекречивания ряда архивных документов.

Почему «докопаться» до истины сложно и что осталось за сухими сводками официальной историографии — в материале «Политики Сегодня».

Хронология

Вечер 28 февраля. Сталин, Берия, Маленков, Булганин и Хрущев смотрят фильм в кинозале Кремля. По некоторым данным, это был американский вестерн, но не точно — лидер СССР был искушенным любителем кино. После просмотра компания в полном составе едет на дачу Сталина в Кунцево в Подмосковье, где состоялся скромный банкет.

1 марта, раннее утро. Гости только разъехались. Вождю не привыкать — обычно он работает по ночам и ложится спать только на рассвете, но спит недолго и к 11 утра дает первые распоряжения. По свидетельствам сотрудников охраны (а это один из трех доступных источников, проливающий свет на те события), Сталин ушел спать в хорошем настроении и даже приказал охранникам тоже ложиться спать.

18:00. От Сталина целый день никаких вестей, это настораживает охрану и прислугу. Внезапно в комнатах, которые занимал вождь, загорелся свет. Но никаких вызовов от него не поступало.

22:00. Сотрудник охраны Лозгачев решил занести Сталину почту и вошел в его покои. Тот лежал на полу у стола с телефонами и бился в ознобе, издавая нечленораздельные звуки. Рядом лежали часы. Судя по включенному свету, какое-то время после ухудшения состояния Сталин еще мог ходить и, возможно, пытался позвать на помощь. Но не успел.

Ночь с 1 на 2 марта. Приехали Хрущев и Булганин, поговорили с охраной о самочувствии больного и уехали. Позже, к 3 часам ночи, приехали Берия и Маленков. Сказали присутствующим, что Сталин просто выпил лишнего на банкете. На самом деле он выпил немного разбавленного водой вина.

2 марта, 9:00. Приехала бригада врачей во главе с терапевтом Павлом Лукомским. Медики констатируют: инсульт, паралич правой стороны тела, потеря речи. Сталинское окружение понимает, что жить вождю остается всего несколько суток и решает отменить начатое Сталиным накануне выдвижение новых кадров в партийное руководство. По этому поводу Маленков, Берия, Хрущев и Булганин проводят совещания.

4 марта. Гражданам объявляется о заболевании Сталина. Бюллетени о его состоянии выпускаются два раза в день.

«Второго и третьего марта были проведены соответствующие лечебные мероприятия, направленные на улучшение нарушенных функций дыхания и кровообращения, которые пока не дали существенного перелома в течение болезни», — сказано в номере газеты «Правда» от 4 марта 1953 года.

2:00. Уже ночь. Состояние Сталина ухудшается. Дыхание замедляется, пульс учащен до 120 ударов в минуту, давление 220 на 120, температура 38,2. Кислорода недостаточно, нарушения функций головного мозга усугубляются. Последний бюллетень о здоровье вождя на 16 часов 5 марта будет опубликован в газетах только 6-го, когда он будет уже мертв.

5 марта, 20:00. Начинается заседание пленума ЦК КПСС, Совета министров, Президиума Верховного Совета СССР. Министр здравоохранения Андрей Третьяков докладывает о состоянии вождя, сразу после этого начинается перераспределение постов в советском руководстве для «обеспечения бесперебойного и правильного руководства всей жизнью страны». В 20:40 заседание заканчивается.

21:50. Иосиф Сталин умер.

«Берия первым выскочил в коридор и в тишине зала, где все стояли молча, послышался его громкий, не скрывавший торжества голос: "Хрусталев, машину!"», — писала об этих минутах Аллилуева.

Последствия

Переделом власти и дальнейшей хрущевской «оттепелью» последствия смерти Сталина не исчисляются. Судя по зимним встречам Сталина с индонезийскими и китайскими коммунистами, а также послом Индии в СССР, генералиссимус планировал геополитические авантюры на восточном направлении, но так и не успел их осуществить.

Знаменитое «дело врачей», по официальной версии следствия, фальсифицированное заместителем министра госбезопасности СССР Михаилом Рюминым в карьеристских целях, было свернуто — удалось избежать глобальных репрессий в медицинских кругах. А вот самого Рюмина арестовали через 12 дней после смерти Сталина и приговорили к расстрелу.

«Рюмин, применяя запрещенные советским законом приемы следствия, принуждал арестованных оговаривать себя и других лиц в совершении тягчайших преступлений — измене Родине, вредительстве, шпионаже и др. <…> Эти обвинения не имели под собой никакой почвы. Привлеченные по этим делам полностью реабилитированы», — гласит выпуск газеты «Правда» от 8 июля 1954 года.

Не обошлось без массовых трагедий. Прощание со Сталиным прошло 6 марта в Колонном зале Дома Союзов. Последствия церемонии на советских кухнях тихо называли «вторая Ходынка», отсылая к коронации Николая II на Ходынском поле, где погибло 1379 человек и около 300 пострадали.

С вождем народов пришло проститься катастрофически много людей. По неофициальным данным, давка унесла жизни от 2 до 3 тысяч человек, а официальные цифры или отсутствуют, или засекречены. Магическое совпадение или трагическая случайность, но даже мертвый Сталин забрал с собой в могилу множество жизней.

«Я прыгнул через забор, по крышам подошел ближе к колонному залу. Перед ним — толпа народу. Стоят армейские машины, сзади них — металлические буфера. При мне одну девушку, лет 18–20, толпой прижало к этому буферу головой. И все. Вы понимаете, что случилось. <…> Там были открыты колодцы, и многие колодцы были заполнены трупами. Это на полном серьезе. Многие падали туда и гибли», — рассказал о прощании со Сталиным очевидец Феликс Береговский, 1935 года рождения.

Версии смерти

Историк Леонид Максименков объяснял, что архивных доказательств смерти Сталина просто нет, а вместо них о событии повествуют лишь три мемуарных свидетельства — записки охранников, мемуары Хрущева и воспоминания генерала Павла Судоплатова, изданные в 1995 году.

Хоть часть информации из записок охраны «просочилась» к нам не без помощи работавших с документами ученых, архивы ФСО и ФСБ «наглухо закрыты». Невозможно посмотреть даже на личные дела этих свидетелей, утверждает Максименков. Свидетельства титулованного сталинского разведчика Судоплатова и следующего генсека Хрущева могут быть, мягко говоря, неточными, намекал историк в журнале «Огонек» от 2016 года.

Версия об отравлении Сталина существовала всегда, но распространение получила в 1970-х годах среди эмигрантов первой волны. Зачинщиком заговора, в зависимости от предпочтений рассказчика, выступают разные персонажи: Берию традиционно подозревают антисталинисты, сталинисты — Хрущева или Маленкова. Некоторым ничего не мешает подозревать сразу троих.

И все же мотив, как ни крути, был. В декабре 1952 года Сталин решил реформировать Политбюро, пополнив его 16-ю новыми членами. Старых соратников это не обрадовало.

«Версия отравления всплыла и среди врачей. Когда уже Сталин умер, стало ясно, что желудок находится в аномальном состоянии, там что-то происходило, похожее на отравление. Ведь у Сталина с 1 по 5 марта были позывы к рвоте. <…> Смущает и то, что рвотные массы не отправили на анализ. Это серьезно», — говорил доктор исторических наук Александр Пыжиков в интервью «КП».

И все же версия естественной смерти звучит правдоподобно. Пыжиков, ссылаясь на разговор с ведущим историком сталинского периода Юрием Жуковым, утверждал, что тот знает о существовании еще одного дела о смерти Сталина в архиве ФСБ. Документ не показывают, но в нем якобы есть данные, свидетельствующие об инсультах вождя — их было несколько.

«Наиболее серьезный инсульт, от которого он оправился, случился после победы в Великой Отечественной войне. Как раз от него Сталин восстанавливался с сентября по начало декабря 1945 года. Этот период его не было в Москве. Он находился в Сочи, и к нему туда ездили члены президиума. Видимо, все переживания сказались: и от войны, и от победы», — утверждал Пыжиков.

Так или иначе, колоссальная ответственность, возложенная на генералиссимуса, по-разному «аукнулась» не только народам, но и самому вождю. Даже великие люди, почти взобравшиеся на Олимп, в первую очередь — люди. Уязвимые перед болезнью и бессильные перед лицом собственной смерти.