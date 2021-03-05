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9:22   5 Марта 2021
Политика

Многотысячная партия вакцины AstraZeneca была заблокирована властями Италии

Многотысячная партия вакцины AstraZeneca была заблокирована властями Италии

Многотысячная партия вакцины AstraZeneca, которая должна была попасть в Австралию, была заблокирована итальянскими властями.

По словам официального представителя итальянского премьера Паолы Ансуини, правительство европейской страны действительно запретило экспорт указанного препарата против коронавируса. Спикер добавила, что все действия были предварительно согласованы с Еврокомиссией, передает The Guardian.

Согласно информации источников, руководство Италии заблокировало 250-тысячную партию препарата в качестве одной из мер после обострения отношений между компанией AstraZeneca и представителями Евросоюза.

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#италия #австралия #вакцина

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