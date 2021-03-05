9:22 5 Марта 2021Политика
Многотысячная партия вакцины AstraZeneca была заблокирована властями Италии
Многотысячная партия вакцины AstraZeneca, которая должна была попасть в Австралию, была заблокирована итальянскими властями.
Многотысячная партия вакцины AstraZeneca, которая должна была попасть в Австралию, была заблокирована итальянскими властями.
По словам официального представителя итальянского премьера Паолы Ансуини, правительство европейской страны действительно запретило экспорт указанного препарата против коронавируса. Спикер добавила, что все действия были предварительно согласованы с Еврокомиссией, передает The Guardian.
Согласно информации источников, руководство Италии заблокировало 250-тысячную партию препарата в качестве одной из мер после обострения отношений между компанией AstraZeneca и представителями Евросоюза.